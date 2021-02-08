Украину будет засыпать снегом, ударит сильный мороз: синоптики дали прогноз на начало недели

В ближайшие дни в Украине ожидаются морозы и сильные снегопады.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 8 февраля, на всей территории страны пройдут осадки. Мощные снегопады пройдут во всех областях, кроме восточных и южных. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируют снег с дождем.

На Западе температура воздуха днем составит -1…-8 градусов, а ночью – 4-6 мороза. Теплее всего будет в Закарпатской области, там пройдет дождь, а столбики термометров днем покажут +7…+9 градусов.

На Юге дневная температура будет +3…+7 градусов. На Востоке и в центральных областях – 4-6 мороза.

В Киеве 8 февраля прогнозируют днем -7…-9 градусов. Ночью температура упадет до -12…-14 градусов. Также ожидается снегопад.

Во вторник, 9 февраля, осадки прекратятся в большинстве регионов. Снег будет в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Дождь ожидается в Донецкой, а мокрый снег в Луганской области.

На Западе температура днем будет -4…-6 градусов и такая же ночью. На Юге – 6-10 тепла днем и 2-6 градуса выше нуля ночью. На Востоке +2…+7 днем и -1…-6 градусов в темное время суток. Холоднее будет в центральных и северных областях.

В Киеве 9 февраля ожидается днем -5…-7 градусов. Ночью – 8-10 мороза. Осадков не предвидится.

В среду, 10 февраля, снегопады снова вернуться в Украину. Они пройдут в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. Дождь со снегом будет в Запорожской и Николаевской областях. На Юге – дожди.

На Западе днем температура ожидается на отметке -4…-9 градусов. На Юге в среднем +4, а на Востоке -1…+1.

Холоднее всего будет в Сумской области – днем 10-12 мороза, а ночью 16-18. В центральных областях в среднем -4, а в северных – 9 градусов ниже нуля днем.

В Киеве 10 февраля будет -8…-10 градусов днем и -11…-13 ночью. Ожидаются снегопады.

Как сообщал “источник”, природный феномен Ла-Нинья кардинально будет влиять на погоду в Украине весной и летом.