Конец февраля перевернет жизнь пяти знаков Зодиака – судьба их щедро вознаградит

В 2021 году ожидается четыре благоприятных периода. А в конце февраля повезет пяти знакам Зодиака.

Об этом рассказал “источнику” астропсихолог, автор ежегодного издания “Астрологический календарь для Украины”, а также серии книг по астропсихологии Юрий Буянов.

Для планирования деятельности подойдут такие даты: 1 – 29 января, 22 февраля – 20 мая, 24 июня – 26 сентября, 20 октября – 15 ноября.

Буянов отметил, что любые дела нужно начинать на растущей Луне. Но также можно и в течении недели после Полнолуния.

Для некоторых знаков удачные дни ожидаются с 11 февраля, пишет ресурс astromeridian.

Водолей, Телец, Близнецы

Представителям этого знака особенно повезет 11 февраля. Этот день станет самым удачливым за весь год. В финансовой сфере ждет успех Тельцов. Их статус в обществе окрепнет. Весов ждут приятные сюрпризы в любви и в деньгах. А популярность Водолеев в разы возрастет.

Близнецы, Дева, Водолей

14-15 февраля также станут хорошими днями для этих знаков. Близнецов ждет успех в поездках и знакомствах. Девы будут удачливы на работе. Особенно дела хорошо пойдут с бумагами и документами. Водолеев ждет успех в выступлениях и презентациях.

Подробней читайте в материале “источника”: В 2021 году Украину ждут четыре сложных периода – астрологи­ческий прогноз.