Погибли на месте: названы имена подорвавшихся на Донбассе бойцов ВСУ, фото

На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ мехбригады из Одессы Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.

Об этом сообщает издание “Думская” в Telegram-канале.

Украинские воины погибли в районе Марьинки в субботу, 6 февраля. Они несли службу в составе 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, которая базируется в пгт Черноморское Одесской области.

Напомним, 6 февраля двое военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Марьинка подорвались на взрывном устройстве и погибли, за жизнь еще одного бойца борются медики. Руководящий состав бригады и представители ВСП устанавливают все обстоятельства трагедии на Донбассе.

Как сообщает “источник”, ранее на Донбассе в результате обстрелов были ранены двое бойцов ВСУ.