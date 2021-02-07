Астролог назвала самые опасные даты в 2021 году – в эти дни нельзя жениться и лучше никуда не ехать

В 2021 году будет несколько неблагоприятных периодов для важных новых начинаний.

Об этом рассказала “источнику” астропсихолог, автор ежегодного издания “Астрологический календарь для Украины”, а также серии книг по астропсихологии Елена Осипенко.

По ее словам, такой период выпадает на 30 января – 21 февраля (период ретроградности Меркурия). Неблагоприятные дни с точки зрения астрологии ожидаются 21 мая – 23 июня (период затмений и ретроградности Меркурия). Также менее приятные дни будут 27 сентября – 19 октября (период ретроградности Меркурия) и с 16 ноября по 31 декабря (период затмений и ретроградности Венеры).

“В эти периоды неблагоприятно заключать брачные союзы и праздновать свадьбы. В любой астрологически неблагоприятный период можно и нужно заниматься текущими делами и их завершением; вопросами ремонта”, – рассказала Осипенко.

Подробнее читайте в материале “источника”: В 2021 году Украину ждут четыре сложных периода – астрологи­ческий прогноз.