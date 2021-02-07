В Украине пенсионный возраст станет одинаковым для мужчин и женщин: что нужно знать

В Украине пенсионный возраст станет одинаковым для мужчин и женщин.

Украинцы смогут получать по две пенсии: кому повезет и на какие суммы рассчитывать

Об этом говорится в Законе Украины “Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании”.

Так, пенсионный возраст для женщин повысится от 59,5 до 60 лет. Это касается тех, кто родился после 1 апреля 1961 года.

Пенсионный возраст впервые сравнится для женщин и мужчин с 1967 года. Раньше в течении 50 лет мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет.

Стаж для пенсии

В 2021 году для выхода на пенсию нужно иметь стаж не меньше 28 лет, но каждый год требования будут расти на один год. В итоге требования по стажу достигнут отметки в 35 лет.

Те, кто еще может накопить пенсионный стаж, должны или официально трудоустроиться, или начать добровольно платить взносы – 22% от минималки, что составляет сейчас 1 320 грн.

Напомним, в июле и декабре 2021 года в Украине ожидается повышение максимальной пенсии.

Как сообщал “источник”, с 1 марта запланирована индексация пенсий с коэффициентом 11%.