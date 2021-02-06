Дану Балану – 42: как молдавский мачо выглядел на заре славы

6 февраля свой 42-й день рождения отмечает молдавский певец, композитор, продюсер, тренер вокального талант-шоу “Голос країни” (2019-2020) Дан Балан. theLime решил вспомнить, какой путь он проделал к успеху и как выглядел на заре своей славы.

Будущий артист родился в 1979 году в Кишиневе (Молдова) в семье дипломата и телеведущей.

Дан Балан в детствеФото: Pinterest

В третьем классе Дан начал сочинять свои первые стихи, с которыми выступал перед сверстниками и учителями на школьных мероприятиях. С детства интересовался музыкой, а в 10 лет родители подарили ему его первый инструмент – аккордеон. Дан Балан закончил музыкальную школу и твердо решил связать свою жизнь с творчеством.

Дан Балан с родителямиФото: Pinterest

Что правда, родители Дана поставили ему условие: они обещали ему купить новый синтезатор, если он без проблем поступит в институт. Что он и сделал в 1996 году, окончив престижный лицей Георге Асаки и поступив на юридический факультет Кишиневского университета.

Приблизительно тогда же Балан собрал свою первую группу под названием Inferialis, которая играла в стиле готик-дум-металл. Он начал заниматься продвижением своей группы и бросил институт. В конце 1998 года вышла их песня De la mine (“От меня”), ставшая первым шагом к коммерческой музыке, а первый концерт группы проходил в концертном зале одного из кишиневских заводов.

Дан БаланФото: Pinterest

В 1999 году Дан Балан создал новый музыкальный проект – группу O-Zone. Ее первый альбом Dar unde esti (“Но где же ты”) вышел в том же году, в него вошли 11 песен и два бонус-трека.

В 2002 году на лейбле Cat music состоялся релиз второго альбома группы O-Zone – “Number 1”. Первый сингл Numai tu победил в номинации “Лучший видеоклип” и получил премию MTV Romania Music Awards (2002). В 2003 году группа O-Zone стала победителем в двух номинациях – “Лучшая песня” и “Лучший танцевальный трек”, и в том же году к ней пришла мировая слава, когда вышла песня Dragostea Din Tei.





Альбом DiscO-Zone, выпущенный в 2004 году, стал самым продаваемым диском группы и получил платиновый и золотой статус в разных странах, однако уже в январе 2005 года группа распалась.

В начале 2006 года Дан Балан начал сольную карьеру – он переехал в Лос-Анджелес (США) и вместе с музыкантами в студии Ocean Way записал рок-альбом, который в последствии так и не был издан. Год спустя певец вернулся из США и начал экспериментальный проект – новые треки Дан Балан исполнил фальцетом и под псевдонимом Crazy Loop. Сингл Crazy Loop (Mm Ma Ma) сразу попал в чарты Германии, Австрии, Польши, Румынии, а также в европейский чарт Euro Hot 200.





В декабре 2007 года Балан выпустил альбом The Power of Shower. Примерно в то же время он стал соавтором песни Live your life в исполнении рэпера T.I. и американской певицы Рианны (в этой песне был проигрыш из песни Dragostea din tei). Этот трек имел большую популярность и получил четырежды платиновый статус.

В апреле 2010 года вышел сингл Дана Балана Chica Bomb, который стал европейским хитом. В записи трека приняла участие американская певица Katie DiCicco, также над треком работал итальянский DJ Андреа Бертолини.

Следующий хит певца под названием Justify Sex был презентован 31 июля 2010 года на фестивале Europa Plus LIVE в Москве. Клип вышел в октябре того же года, а его режиссером стал Джесси Дилан, сын Боба Дилана.





Летом 2010 года Дан Балан записал лирическую песню “Лепестками слез” в дуэте с российской певицей украинского происхождения Верой Брежневой. Эта композиция стала первой в карьере музыканта работой на русском языке, а клип набрал более 50 млн просмотров на YouTube.

В 2012 году Балан выпустил новую поп-рок композицию на русском языке “Люби”. Клип на эту песню был снят украинским режиссером Аланом Бадоевым.





29 ноября 2012 года вышел его новый альбом Freedom (Part 1), затем в мае 2013-го – очередной сингл на иностранном языке Lendo Calendo. В 2014-м Балан приступил к записи нового студийного альбома, а первой песней из него стал сингл “Домой”.

В 2019 году Дан Балан создал музыкальную компанию Monarda Studios. Компания занимается развитием музыкальных исполнителей и музыкальных проектов. Офисы компании расположены в Киеве и в Бухаресте (Румыния).

Дан БаланФото: Instagram / Dan Balan

20 января 2019 года певец стал звездным тренером 9 сезона вокального талант-шоу “Голос країни”, где одержал победу вместе со своей подопечной Оксаной Мухой, а в мае 2020-го они записали совместную песню.

В этом же году совместно с популярной украинской певицей Тиной Кароль представил в шоу “Танці з зірками” композицию “Домой” в новой обработке.





Весной 2019 года музыкант порадовал поклонников новым клипом на песню Balzam, записанную в дуэте с молодой певицей Люсей Чеботиной и другими участницами “Голоса країни”. За четыре месяца видеоролик набрал на YouTube почти 30 миллионов просмотров.

Дан Балан и Тина КарольФото: instagram.com/danbalan

19 января 2020 года повторно стал наставником юбилейного сезона “Голос країни”. 26 апреля 2020 года Тина Кароль и Дан Балан представили песню “Помнишь”. Из-за совместного сотрудничества и неоднозначной манеры общения их поклонники заподозрили, что между ними могут быть романтические отношения. Оба артиста эту тему не комментируют, тем самым только подогревая к себе интерес.

Личная жизнь

О личной жизни артиста известно немногое. В СМИ появлялись слухи, что Балан был женат на некой Элле Крупениной с 2004 по 2009 год, и в этих отношениях родился сын Аллан. Хотя сам певец об этом не говорит.

Также Дан Балан встречался с близкой подругой своей сестры Кристиной Руссу, ему приписывали романы с Верой Брежневой, певицей и танцовщицей Вардой Мартиросян и множеством других красоток.

Дан Балан и Вера БрежневаФото: Pinterest

По его словам, он еще не встретил девушку, с которой хотел бы создать семью и родить детей, хотя морально уже давно готов к серьезным отношениям.

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