Зеленский записал видеообращение на русском языке и высказался о закрытии каналов Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на русском языке и высказался о закрытии каналов украинского политика и кума Путина Виктора Медведчука.

Запись он опубликовал на своей официальной Telegram-странице.

“Сегодняшний влог я намеренно записал на русском. Сразу же прошу прощения у тех, кого это возмутит”, – сказал гарант.

Он также отметил, что сделал это ради того, чтобы его услышали люди, которые наивно верят всему по телевизору, что говорят на русском.

По его словам, были веские причины для закрытия каналов NewsOne, 112 Украина, ZIK. Он объяснил, что угрозу для Украины составляют все люди, которые ведут бизнес на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также сотрудничают с боевиками и страной-агрессором.

“А значит страна будет с ними бороться. Я буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз, в том числе при помощи санкций”, – сказал Зеленский.

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