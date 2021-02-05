Двум жителям Новопсковщины грозит до четырех лет тюрьмы за грабеж

Сообщение о грабеже поступило вчера в полицию Новопскова от 47-летнего жителя с. Белолуцк. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестные причинили ему телесные повреждения и завладели его планшет-телефон.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы, получив подробные приметы злоумышленников, в течение часа установили лиц, подозреваемых в совершении грабежа. Ими оказались 27 и 29-летние жители с. Осиново.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 186 УК Украины «Грабеж» продолжается досудебное следствие. Грабителям грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет.