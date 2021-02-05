В Северодонецке задержали мужчину, который расплатился в магазине сувенирной купюрой

Вчера, 4 февраля, в полицию обратилась продавец одного из магазинов города и сообщила, что неизвестный мужчина приобрел у нее кроссовки и расплатился сувенирной купюрой номиналом 1000 грн.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Оперативники выяснили приметы мошенника, просмотрели видео с камер системы «Безопасный город», и в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, личность преступника была установлена.

Подозреваемым в мошенничестве оказался 39-летний житель пгт Боровское, который уже попадал в поле зрения полицейских за совершение мошеннических действий и был судим за это.

Полицейским мужчина рассказал, что приобрел купюру на одном из рынков г. Северодонецк, пошел в магазин, рассчитывая на то, что сможет обмануть продавца, у него и получилось.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».