Хроники COVID-19 на Луганщине: 39 новых случаев за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 39 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – одиннадцать, Рубежное – пять, Северодонецк – шесть, Кременской район – три, Меловской – пять, Новопсковский – два, Попаснянский – четыре, Станично-Луганский – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 153 человек.

Из них выздоровели – 12259 (89 за последние сутки); лечатся – 1490 (219 – стационарно, 1271 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 523 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 469.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 404 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 15,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 февраля (09:00) в Украине 1237169 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 387 летальных, 1063591 лицо выздоровела. Всего проведено 6350442 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 4923 новых случая; летальных – 158; осуществлено 43137 тестирований; выздоровели 8185 человек.