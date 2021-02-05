Artery Network – приложение в Google Play

Компания Artery известна и популярна. Она стартовала летом прошлого года. Проект имеет несколько специализированных названий. Это – Artery Blockchain, а также Artery Network и ARTR. В первом случае – это блокчейн, во втором – приложение, в третьем – название монеты на биржах. В современном мире интересен стартап Blokchain. Здесь в экосистеме – множество готовых и работающих проуктов. Свой блокчейн и свое децентрализованное облачное хранилище. А еще – свой VPN. Artery Network – отличный выбор для инвесторов. Появляется возможность получать пассивный доход. Особенно интересным он является сейчас, на старте компании – до тридцати процентов в месяц.

Для входа можно использовать не только криптовалюту, но и фиатную платежную систему Payeer. Выводить токены вы сможете в любой момент, не придется замораживать их на месяцы или даже года.

Сеть Artery базируется на телефонах и компьютерах – устройствах, выделяющих свободную память, а также интернет-соединение в продукте Artery Node. Таким образом обеспечивается децентрализация продуктам Artery Storage и Artery VPN.

В Artery Network ваше устройство – валидатор сети, делегатор монет, а также пользователь продуктов одновременно.

Приложение Artery Network – это прекрасный пример реализации децентрализованных продуктов на Artery Blockchain.

Проект Artery нацелен на две важные задачи – дать рынку качественный продукт, а также обеспечить полную безопасность. Это – новый мощный Blockchain феномен.

Проект Artery – это стартап, дающий возможность зарабатывать с самого начала. И чем раньше вы станете частью команды, тем больше сможете заработать. Для того чтобы стать всеми профессиями в одном, вам не придется учиться в трех разных институтах. Достаточно скачать приложение Artery Network, с помощью которого создается сеть Artery.

Artery создана для того, чтобы каждый мог разобраться в том, как можно зарабатывать на криптовалюте. Проект массовый, он адаптирован под обычных людей, желающих разобраться в криптовалютах. В рамках приложения есть продукты сети. которые позволяют зарабатывать ARTR, делегируя их в ноду.

Приложение Artery Network на телефон доступно в App Store и Play Market. С его помощью создается сеть Artery из валидаторов и нод, делегатров и пользователей продуктов.