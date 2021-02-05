Как Путин может отомстить Украине за Медведчука: озвучен военный сценарий

Отключение трех общеукраинских телеканалов (NewsOne, ZIK и “112 Украина”), которые связывают с кумом российского президента Виктором Медведчуком, может привести к обострению военно-политической ситуации вокруг Донбасса.

Как говорится в материале “источника”, президент Украины Владимир Зеленский, приняв столь принципиальное решение, пошел на жесткий конфликт с Медведчуком, который считается главным представителем Кремля в нашей стране.

Российское руководство оказалось перед непростым выбором. Ничего не сделать в ответ – значит проявить слабость. Пойти на обострение – есть риск нажить себе дополнительные проблеме с европейцами и американцами, которые и без того возникли на фоне приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

“Не исключаю повышения ставок в диалоге по Донбассу со стороны РФ. Речь не о большой войне. Речь идет об обострениях, которые показали, что перемирие (как его воспринимает Владимир Зеленский) не работает совсем. Это и сейчас понятно, но возможно нечто больше. К такому развитию событий нужно быть готовыми“, – сказал на своем канале в YouTube политический эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что реакция кремлевского руководства будет зависеть от того, насколько им на самом деле близок Виктор Медведчук.

“Эскалация на фронте возможна, если у Владимира Путина и его окружения эмоции перевесят здравый смысл. Серьезное обострение на Донбассе станет очередным подтверждением того, что под санкции попали не просто частные телеканалы, а именно антиукраинские пропагандисты. Вдобавок у нашей власти появятся дополнительные аргументы, чтобы требовать от Запада ужесточения санкций“, – пояснил Бала.

Детальнее читайте в материале “источника”: Кум за кума: ответит ли Кремль на отключение каналов Медведчука.