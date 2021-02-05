Ветераны украинской разведки работали на ФСБ – хотели похитить опытного командира ВСУ: фото и видео

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети ФСБ, в которую входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

Украинские правоохранители обнаружили преступную сеть агентов РФ, в которую входили завербованные граждане Украины, выполнявшие разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Российские агенты готовили в Украине диверсионные операции.

“Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области – способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств – боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме “Кульбакино”, – говорится в сообщении.

Агенты ФСБ в Украине собирали информацию о дислокации и перемещения ВСУ, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности ГУ разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

“Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ. Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл. США”, – сообщили в СБУ.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ обнаружили у подозреваемых и изъяли арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.

В СБУ сообщили, что в отношении уличенных российских агентов сейчас открыты уголовные производства по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как сообщал “источник”, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации и дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы.