На Луганщине заработают племенные пасеки по разведению украинских степных пчел

В Луганской области проводится целенаправленная работа по созданию субъектов племенного дела в пчеловодстве.

Об этом сообщает Департамент агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации.



15 января состоялась видео-конференция, на которой обсуждался вопрос «Перспективы создания племенных пасек в рамках проекта USAID« Экономическая поддержка Восточной Украины ». В совещании приняли участие пчеловоды Луганской и Донецкой областей, представители Департаментов агропромышленного развития облгосадминистраций, Института пчеловодства имени П.И. Прокоповича. Спикер мероприятия – эксперт проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Марков Руслан.



3 февраля состоялось второе рабочее совещание с пчеловодами, которые хотят создать племенные пасеки и готовы принять участие в проектах USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Более 10 пчеловодов Луганской области начнут работу на своих пасеках с пчелосемьями для выполнения требований действующего законодательства. Эксперты в области животноводства, пчеловодства оказывали консультативно-разъяснительную помощь участникам совещания. Подводя итоги мероприятия Руслан Марков сформировал шаги, которыми будут двигаться участники проекта для достижения цели.