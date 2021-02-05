“Чудо не произошло. Лес стоит черный и мертвый”: эксперт показала фото из эпицентра прошлогодних лесных пожаров возле Северодонецка

Начальница отдела надзора и прогноза ГП “Харьковлесзащита” Татьяна Кучерявенко посетила с обследованиями эпицентр ужасных лесных пожаров в ГП “Северодонецкое лесничество”, бушевавших в октябре 2020 года. Картина, которая предстала перед глазами эксперта, удручающая.

“Чуда не произошло! Лес стоит черный и мертвый. Даже зимой в живой экосистеме можно увидеть следы кабанов, косуль, зайцев и других жителей. Сейчас это мертвецкая тишина, черные стволы и черная земля в зоне верхового пожара. Зона низового пожара имеет шансы постепенного медленного восстановления питательного слоя лесной подстилки. Мощный ветер во время пожара ломал стволы могучих сосен словно спички, от длительного горения поверхностная корневая система теряла свои механические свойства и деревья падали сразу во время пожара или через некоторое время”, – описала свои впечатления Татьяна Кучерявенко.

По ее словам, лесные насаждения, которые сильно пострадали, уже не восстановятся.

“Но если принимать во внимание “Санитарные правила в лесах Украины” и как можно быстрее начинать разрабатывать пострадавшую территорию, мы можем предотвратить дальнейшее усыхание кромки пожара вследствие массового заселения стволовыми вредителями. Мы сможем сохранить насаждения, наименее пострадавшие от пожара и сейчас относящиеся ко 2-3 категории санитарного состояния для естественного лесовосстановления. Время идет, лес стоит …… Чего мы ждем и что будет дальше-не известно”, – удивляется эксперт.

Татьяна Кучерявенко говорит, что сейчас насаждения, пострадавшие еще от июльского пожара, поражены деревоокрашивающими грибами и стволовыми насекомыми (сосновые лубоеды и комлевые усачи).

“Пройдет пару месяцев и мы будем отмечать новые и новые случаи поражения и заселение уже в насаждениях октябрьского пожара”, – добавляет она.

Эксперт говорит, что актуальным остается вопрос, откуда лесхозам Луганщины, пострадавшим от пожаров 2020 года, брать средства на восстановление. Другие лесхозы Украины, волонтеры, рядовые граждане помогают и беспокоятся за окружающую среду своей земли, но этого мало, считает она.

В конце сентября-начале октября в Луганской области существовало сразу несколько крупных очагов лесных и сухотравных пожаров в Станично-Луганском, Новоайдарском, Старобельском и Попаснянском районах, которые, к сожалению, привели к разрушениям жилой инфраструктуры и человеческим жертвам.

В результате масштабных пожаров погибли 11 человек, сильно пострадали населенные пункты Капитаново, Муратово, Вороново, Сиротино, Осколоновка. В целом более 500 домов и почти 2000 хозпостроек получили повреждения или были уничтожены огнем.

Огонь прошел более 22 тысяч га территории области. По данным лесников, на восстановление лесного фонда уйдет 10-15 лет, а то и больше. Лес вокруг Северодонецка уничтожен на 70-80%, в результате чего в регионе возможны в ближайшем будущем пылевые вихри и сажевые бури. Лес необходимо восстановить в самое короткое время, считают лесники.

Предыдущие масштабные пожары на Луганщине произошли в начале сентября и в июле (тогда лесной пожар перекинулся на село Смоляниново и дачный кооператив “Волчье озеро”: уничтожено в совокупности более 100 домов, погибли 5 человек).