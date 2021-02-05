В Станично-Луганском РТМО отремонтировали кабинеты для врача-инфекциониста и кабинеты “Доверия”

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В КНП «Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение» на 3-м этаже поликлиники завершился ремонт кабинетов для врача – инфекциониста, кабинета «Доверие» и манипуляционного кабинета «Доверие».

Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.


Кабинеты светлые, просторные и расположены рядом друг с другом для большего удобства пациентов и оказания специализированной медицинской помощи.


Функционирует кабинет «Доверие», что дает возможность проведения консультирования и тестирования лица, обратившегося за услугами бесплатного добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию.

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