В Станично-Луганском РТМО отремонтировали кабинеты для врача-инфекциониста и кабинеты “Доверия”

В КНП «Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение» на 3-м этаже поликлиники завершился ремонт кабинетов для врача – инфекциониста, кабинета «Доверие» и манипуляционного кабинета «Доверие».

Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.



Кабинеты светлые, просторные и расположены рядом друг с другом для большего удобства пациентов и оказания специализированной медицинской помощи.



Функционирует кабинет «Доверие», что дает возможность проведения консультирования и тестирования лица, обратившегося за услугами бесплатного добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию.