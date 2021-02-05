На Луганщине спасатели ликвидировали пожар в заброшенной хозяйственной постройке

3 февраля в 18:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании заброшенной хозяйственной постройки по адресу: Станично-Луганский район, с. Валуйское, кв. Молодежный.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что огнем полностью охвачено хозяйственную постройку.
Пожар на площади 30 кв. м локализован в 18:48 и ликвидирован в 19:41.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.
К ликвидации привлекались 4 огнеборца на пожарной автоцистерне.
Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.