На Луганщине спасатели ликвидировали пожар в заброшенной хозяйственной постройке

3 февраля в 18:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании заброшенной хозяйственной постройки по адресу: Станично-Луганский район, с. Валуйское, кв. Молодежный.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что огнем полностью охвачено хозяйственную постройку.

Пожар на площади 30 кв. м локализован в 18:48 и ликвидирован в 19:41.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 4 огнеборца на пожарной автоцистерне.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.