Украинцы из ОРДЛО и Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, – Минздрав

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19 на подконтрольной Украине территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинге.

По его словам, граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым будут бесплатно и добровольно вакцинированы от COVID-19 в пунктах прививки, размещенных на подконтрольной Украине территории.