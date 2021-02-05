В Северодонецке полицейские изъяли у молодых людей марихуану и устройство для курения

Во время мониторинга сети Интернет полицейскими была обнаружена публикация одного из пользователей о том, что в заброшенном здании по ул. Гоголя в Северодонецке собирается молодежь и употребляет наркотические вещества. Во время проверки информации, этот факт подтвердился. Полицейские проводят расследование.



Вчера, около 22.20 во время патрулирования города, оперативник и участковый офицер полиции Северодонецкого полиции проверили дом № 25 по ул. Гоголя.



В помещении полицейские обнаружили трех парней 19-ти и 16 лет, у старшего парня при себе был сверток с веществом, по внешним признакам похожим на марихуану, у другого – устройство для выкуривания наркотических веществ.



Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения экспертизы.