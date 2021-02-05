Аваков считает, что никакого мирного процесса на Донбассе уже нет

В течение последней недели на Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации, а процесс мирного урегулирования конфликта не работает.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть», передает Слово и дело

Комментируя ситуацию с наложением санкций на каналы, связанные с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком, со стороны СНБО, глава МВД заявил о необходимости такого шага из-за обострения ситуации на Донбассе.

«Накануне что происходило? Что обсуждалось на том же заседании СНБО (о введении санкций – ред.), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака (главнокомандующего ВСУ – ред.) немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю», – отметил Аваков.

Он также подчеркнул, что процесс мирного урегулирования зашел в тупик, а Россия продолжает осуществлять провокации.

«Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет», – резюмировал Аваков.