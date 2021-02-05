На Луганщине снова ударят морозы

В Луганской области ожидается существенное похолодание.

Об этом сообщается в прогнозе Луганского областного центра по гидрометеорологии.

Сегодня, 5 февраля в регионе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков. Утром и днем гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 4 0 тепла до 1 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

В субботу, 6 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 7-12 0 мороза, днем 1-6 0 мороза.

В воскресенье, 7 февраля, переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти 7-12 м / с. Температура ночью 7-12 0 мороза, днем 1-6 0 мороза.

В понедельник, 8 февраля, облачно. Снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем 1-6 0 мороза.

Во вторник, 9 февраля, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла.