В Украине для переселенцев могут ограничить размер процентов за пользование кредитом

В Украине могут ограничить размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени для временно перемещенных лиц. Нардепы Верховной Рады Украины приняли за основу соответствующий законопроект № 2329.

За данный документ проголосовали 333 парламентария, передает ДонПресс

В тексте закона указано, что общая сумма процентов по договорам, должники по которым — ВПЛ, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства. В то же время, проект запрещает начислять переселенцам неустойку и взимать с них убытки.

Кроме того, переселенцы освобождаются от уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы.

Также документ предлагает запрет на уступку, продажу или иную передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц, что не позволит банкам и другим кредиторам передавать право требования долга коллекторским или другим компаниям.

В тексте закона отмечается, что изменения коснутся должников, которые к моменту начала АТО добросовестно выполняли денежные обязательств, но не тех, кто после начала операции не совершил ни одного платежа.