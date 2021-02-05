В Украину вернутся лютые морозы до 27 градусов: когда и где будет минимальная температура

Уже пятницу, 5 февраля, Украину накроет серьезное похолодание, ожидается штормовой ветер. А с 10 февраля в страну придут экстремальные морозы, столбики термометров могут опуститься до -27 градусов.
Об этом свидетельствуют данные метеосайта Ventusky.
Так, 10 февраля самые низкие температуры будут на северо-востоке Украины.
С утра температура будет:
- Чернигов -14
- Сумы -16
- Харьков -14
- Полтава -11
В Киеве 7 градусов мороза. Днем морозы немного спадут.
На протяжении недели морозы будут двигаться с северо-востока в юго-западном направлении.
В воскресенье, 14 февраля, утром минимальная температура будет:
- Сумы -24
- Харьков -22
- Чернигов -21
- Полтава -18
- Черкассы, Кременчуг и Киев -14-15
- Житомир, Кропивницкий и Днепр -12
- Винница и Кривой Рог -8
- Ровно -6.
В ряде районов Черниговской и Сумской области температура утром 14 февраля упадет до 27 градусов мороза.
На Закарпатье, Прикарпатье, Львовской и Тернопольской областях в этот день будет плюсовая температура – до 4 градусов тепла.
Как сообщал “источник”, в Украине в феврале ожидаются кратковременные морозы, когда температура воздуха будет опускаться до минус 30, кроме того, март тоже удивит холодной погодой.