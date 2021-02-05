В Украину вернутся лютые морозы до 27 градусов: когда и где будет минимальная температура

Уже пятницу, 5 февраля, Украину накроет серьезное похолодание, ожидается штормовой ветер. А с 10 февраля в страну придут экстремальные морозы, столбики термометров могут опуститься до -27 градусов.

Об этом свидетельствуют данные метеосайта Ventusky.

Так, 10 февраля самые низкие температуры будут на северо-востоке Украины.

С утра температура будет:

Чернигов -14

Сумы -16

Харьков -14

Полтава -11

В Киеве 7 градусов мороза. Днем морозы немного спадут.

На протяжении недели морозы будут двигаться с северо-востока в юго-западном направлении.

В воскресенье, 14 февраля, утром минимальная температура будет:

Сумы -24

Харьков -22

Чернигов -21

Полтава -18

Черкассы, Кременчуг и Киев -14-15

Житомир, Кропивницкий и Днепр -12

Винница и Кривой Рог -8

Ровно -6.

В ряде районов Черниговской и Сумской области температура утром 14 февраля упадет до 27 градусов мороза.

На Закарпатье, Прикарпатье, Львовской и Тернопольской областях в этот день будет плюсовая температура – до 4 градусов тепла.

Как сообщал “источник”, в Украине в феврале ожидаются кратковременные морозы, когда температура воздуха будет опускаться до минус 30, кроме того, март тоже удивит холодной погодой.