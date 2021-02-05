Знал больше, чем другие: внезапно умер врач, лечивший отравленного Навального

Сергей Максимишин – врач, который в августе прошлого года лечил российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умер в возрасте 56 лет. Он был заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал Навальный сразу после отравления.

Об этом со ссылкой на руководителя сети региональных штабов политика Леонида Волкова сообщает CNN.

“Сергей Максимишин был главой отделения, в котором лечили Алексея Навального, и отвечал за его лечение — в частности, за его медицинскую кому. (Максимишин, – “источник”) знал больше, чем любой другой о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключить возможность нечестной игры“, – сказал Волков.

На сайте БСМП-1 написали, что Максимишин “внезапно ушел из жизни” в возрасте 56 лет. Его описали как “высококвалифицированного специалиста и организатора здравоохранения”, который “прошел путь от врача-анестезиолога-реаниматолога до заместителя руководителя по анестезиологии и реанимации одного из крупнейших лечебных учреждений региона”.

В медучреждении врач работал 28 лет, с 1992 года.

“Под его руководством были разработаны и внедрены ряд методик по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии“, — добавили в больнице.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Галина Назарова в комментарии “Коммерсанту” сообщила, что причиной смерти Максимишина стал сердечный приступ.

Как сообщал “источник”, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации, следившие за Алексеем Навальным в день отравления, ранее были замечены в других регионах России, где впоследствии погибли трое политических активистов.