Закрытие каналов Медведчука: названы “судебные” последствия резонансного решения Украинское законодательство не предусматривает процедуры лишения телеканалов лицензии без решения суда, а потому есть риски, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нардепа Верховной Рады от “Оппозиционного платформы – За жизнь” Тараса Козака сроком на пять лет и телеканалов Виктора Медведчука “112 Украина”, NewsOne и ZIK, утвержденное Указом президента, будет обжаловано в суде.