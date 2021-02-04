Страны ЕС поделятся с Украиной вакциной от Covid-19: что известно

Еврокомиссия планирует приобрести 2,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса у шести производителей. Указанное количество доз вдвое превышает потребности в вакцинации населения стран ЕС, а потому некоторые страны могут поделиться своими законтрактованными вакцинами с Украиной.

Об этом рассказала в интервью ТСН народный депутат Украины от фракции “Голос”, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

По словам нардепа, дружественные к Украине страны согласились перепродать излишки вакцин.

“Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и большое количестве стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам. Речь идет о более 13 стран ЕС. Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат”, – заявила Стефанишина.

В то же время называть страны, которые готовы помочь Украине с вакцинами, нардеп не стала.

“Это конфиденциальная информация. В первую очередь это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей”, – добавила Стефанишина.

Как рассказывал “источник”, вакцинация от коронавируса в Украине будет осуществляться по предварительной записи. Есть несколько способов попасть в списки.