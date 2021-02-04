На Луганщине копы разоблачили воришек

По фактам совершения краж чужого имущества сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств продолжается досудебное следствие. Ворам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

Полицейские Северодонецка задокументировали преступную деятельность 29-летнего ранее судимого местного жителя, который, работая продавцом в одном из магазинов, расположенном по ул. Гагарина, совершил кражу электроинструментов.

Полицейские Рубежного разоблачили 38-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в совершении кражи холодильника из частного дома по ул. Набережная, и 41-летнего мужчину, который подозревается в совершении кражи детского велосипеда из подъезда многоэтажного дома.

Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.