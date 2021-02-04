На Луганщине водитель «Nisan Tida» столкнулся с пассажирским автобусом “Белокуракино-Харьков”: есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Чугуев – Меловое», вблизи с. Калмыковка Старобельского района. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшим по вызову, предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля «Nisan Tida» совершил лобовое столкновение с микроавтобусом «Mercedes – Вenz Sprinter» (маршрут пгт Белокуракино – г. Харьков), который стоял с включенной аварийной сигнализацией на встречной полосе движения.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля «Nisan Tida» и пассажирка микроавтобуса.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил дорожного движения». Продолжается следствие.