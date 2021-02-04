От осложнений COVID-19 на Луганщине умерла 32-летняя женщина

Лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – десять, Рубежное – одиннадцать, Северодонецк – двадцать шесть, Беловодский район – два, Кременской – четыре, Марковский – одно, Меловской – одно, Новоайдарский – три, Новопсковский – шесть, Попаснянский – пять, Сватовский – три, Старобельский – три, Троицкий – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 114 человек.

Из них выздоровели – 12170 (116 за последние сутки); лечатся – 1540 (212 – стационарно, 1328 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболел 521 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 469.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 32-летняя женщина из Кременского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 404 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 14,7%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 февраля (09:00) в Украине 1232246 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 229 летальных, 1055406 человек выздоровели. Всего проведено 6324775 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5082 новых случая; летальных – 140; осуществлено 42112 тестирований; выздоровели 9933 человека.