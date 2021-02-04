Нардеп засветила в Раде костюм с необычным принтом: эксклюзивные фото

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Юлия Левочкина пришла на работу в Верховную Раду в костюме с “птичьим” принтом.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Как видно на снимках, одежда Левочкиной украшена довольно крупными яркими птицами, размещенными на черном фоне. Это придает нардепу довольно экстравагантный вид.

Как сообщал “источник”, народный депутат от партии “Слуга народа” Алина Загоруйко на заседании парламента в среду, 3 февраля, показала телефон с пикантной надписью.

А вот ее коллега, нардеп из группы “За Майбутнє” Анна Скороход, которую ранее исключили из фракции “Слуга народа”, пришла на заседание Верховной Рады во вторник, 2 февраля с интересной прической.