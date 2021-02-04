Тимошенко удивила строгим образом в Раде: эксклюзивные фото

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко, которая ранее удивила всех новым имиджем, 4 февраля появилась в Верховной Раде в стильном наряде.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Как видно на снимках, Юлия Тимошенко выбрала строгий образ. Ее платье, под которое надета блузка, черное, с элементами отделки белого цвета. С боку идет вертикальная красная полоса, которая удлиняет и стройнит фигуру.

Наряд Тимошенко дополнила сапогами на высоком каблуке.

Как рассказывал “источник”, привлекла к себе внимание в Раде и нардеп Юлия Левочкина. Она пришла на работу в костюме с “птичьим” принтом. Ее одежда была украшена довольно крупными яркими птицами, размещенными на черном фоне. Это придает нардепу довольно экстравагантный вид.