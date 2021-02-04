СМИ рассказали, почему в Старобельске не курсируют маршрутки

Жители Старобельска интересуются, когда в городе снова заработает общественный транспорт.

“Старобельские новости” с этим вопросом обратились в городской совет.

В городском совете рассказали, что последняя в пределах своих полномочий организует и объявляет конкурс по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, определяет победителя этого конкурса, утверждает паспорт автобусных маршрутов. Простыми словами, городской совет предоставляет частному предпринимателю возможность осуществлять соответствующую деятельность на территории города.



Перевозчик, в свою очередь, вправе отказаться от осуществления перевозок, о чем должен сообщить городской совет.

В декабре прошлого года перевозчик предупредил, что прекращает работу в период действия карантина с целью предотвращения распространения ОРВИ и коронавируса и из-за низкого пассажиропотока. Более подробно о причинах, по которым не обслуживаются городские автобусные маршруты, стоит узнать у самого поставщика услуг – ООО Конотопов.



В случае очередного продления “перерыва” в деятельности так называемой городской “маршрутки” городской совет будет рассматривать возможность поиска новых перевозчиков.



Перевозчик в свою очередь сообщил, что маршрутка не будет курсировать пока не закончится карантин. Когда именно это произойдет – он не знает.