На “Попаснянском ВРЗ” ожидается сокращение персонала

По данным Государственной службы статистики, в период с января по август 2020 года объём производства грузовых вагонов и платформ на Украине упал на 73,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Вагоностроители жалуются, что могут остаться без заказов. Об этом говорится в материале издания Mintrans.

О том, что украинское вагоностроение может остановиться уже в 2021г сообщили также руководители вагоностроительных и логистических компаний в материале Интерфакс-Украина. По мнению экспертов, которых цитируют авторы материала, огромный профицит в Украине ввезенных из РФ списанных грузовых вагонов, повлекший многократное падение производства на украинских вагоностроительных заводах из-за отсутствия заказов, может привести к полной остановке этой отрасли.

Так технический директор «Днепровагонмаш» Александр Жуков сообщил, что завод в этом году потерял около 32% рабочих мест, фонд зарплаты снижен на 54%, а выпуск вагонов упал почти вчетверо (за восемь месяцев выпущено 382 вагона).

По данным и.о. директора по сбыту и маркетингу Крюковского вагоностроительного завода Юрия Брусника КВСЗ за восемь месяцев выпустил только 242 вагона, а фонд зарплаты по итогам января-августа мы сократили более, чем на 60%.

Журналисты Попасная.City узнали, как обстоят дела на Попаснянском ВРЗ у генерального директора Сергея Максимова.

«ОДО «Попаснянский ВРЗ», как и вся вагоностроительная отрасль, переживает трудный период. За 12 месяцев 2020 года объем плановых, текущих и капитальных видов ремонта грузовых вагонов составил 3906 единиц. Следует отметить, что строительство грузовых вагонов в 2020 году на заводе не производилось.

«Сегодня мы вынуждены констатировать, что в Украине сложилась тяжелая ситуация с производством грузовых вагонов – в первую очередь из-за большого профицита вагонов в стране. Меры, которые мы принимали до сих пор, позволили заводу выстоять в 2019–2020 годах. К сожалению, мы прогнозируем, что в 2021-м производство грузовых вагонов не будет восстановлено, а возврат к докризисным объемам будет возможен только через несколько лет, – говорит Сергей Максимов, генеральный директор предприятия. – Именно в этой связи мы вынуждены сократить часть персонала, чтобы избежать полной остановки завода и сохранить ему будущее. Оптимизация штата затронет все подразделения. Это обусловлено плановыми показателями годовой загрузки завода. Все сокращения будут происходить в соответствии с действующим законодательством Украины».