Рассказали, как работает полицейская станция на Луганщине

В селе Коломыйчиха, что на Луганщине, уже неделю работает полицейская станция. Это специальное помещение, оборудованное всем необходимым для работы полицейского офицера.

Об этом сообщается в материале Суспільне.

Полицейская станция занимает бывшее помещение сельского совета. Здесь с конца января работает 27-летний старший лейтенант Александр Власов. Он говорит, что у полицейского офицера громады больше полномочий и обязанностей чем у участкового.

“Имею право останавливать автомобили, проверять их техническое состояние. Также если они совершают правонарушения по ПДД. Из обязанностей добавилась ювенальная превенция”, – рассказал полицейский офицер Александр Власов.

Александр рассказал, что живет в Сватово – за 20 километров от села и на службу ездит на собственной машине. Говорит – за время работы станции к нему обратилось более 20 местных жителей.

Местная жительница Алла Радченко рассказала журналистам, что в Сватово очень далеко обращаться.

“У нас раньше и кур воровали, и гусей, и были у нас пропажи. Сейчас мы очень довольны, что у нас есть свой полицейский участок. Люди благодаря ему не ездят далеко, а здесь рядом все обращаются”, – говорит Алла Радченко .

Полицейская станция имеет две комнаты. Здесь есть Интернет и оргтехника, инструменты для ремонта автомобиля, мощный фонарь и бензопила в случае ликвидации чрезвычайной ситуации. 67000 гривен для обустройства станции выделили по программе ПРООН. Еще около 37 000 – вклад местного бюджета.

“На территории нынешнего Сватовского района, который обслуживает Сватовский отдел полиции включены еще Белокуракинский отдел полиции и Троицкий отдел полиции, расположено 7 ОТГ. Сейчас есть 5 полицейских офицеров громады”, – рассказал заместитель начальника Сватовского отдела полиции Юрий Сорока.

Напомним, сейчас Александр Власов обслуживает территории 21 населенного пункта Коломыйчихской ОТГ. Здесь живет около 3500 человек.