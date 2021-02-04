Украинская сторона предоставит автобусы для перевозки пассажиров через КПВВ “Золотое” и “Счастье”

Вчера, 3 февраля, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.

Это заседание состоялось в сокращенном варианте, стороны заслушали отчеты Координаторов рабочих подгрупп, дебаты не проводились в связи с личными обстоятельствами спецпредставителя главы ОБСЕ госпожа Х.Грау. Вместо нее заседание проводил ее заместитель господин Реми Дюфло.

В целом, следует отметить, что консультации происходят в рабочем режиме.

“Наша делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:

сохранение режима прекращения огня;

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц,

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировка российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о девятнадцать участков разминирования,

финализация договоренности о четырех новых участка разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины”, – сказано в сообщении.

Украинская делегация подчеркивает, что основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ «Счастье» и «Золотое», будут выполнены правительством Украины инициативно.

“Речь идет, в частности, о предоставлении правительством Украины автобусов-челноков, которые должны перевозить пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы”, – добавили в Украинской делегации.

Также продолжается обсуждение технических условий возобновления ремонтных работ на ГРС в Марьянке, о которых стороны договорились на предыдущих встречах.

“Украинская сторона обеспокоена нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях ОРДЛОУ, в соответствии с запросом, который направило руководство организации в конце прошлого года”, – резюмировали в Украинский делегации.