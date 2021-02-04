Военные доставили на Луганщину гуманитарный груз для учреждений и жителей прифронтовых территорий

При поддержке Командования операции Объединенных сил и содействии Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также руководства Луганской военно-гражданской администрации и координаторов благотворительной организации «Пліч-о-пліч», жителям прифронтовых населенных пунктов предоставлено очередную гуманитарную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.



На днях, в район проведения ООС прибыло несколько грузовиков с гуманитарной помощью, адресованным медицинским учреждениям Луганщины, детским интернатам и жителям прифронтовых населенных пунктов, пострадавших в результате пожаров.



Как отметила представительница оборонного ведомства – руководитель экспертной группы политики военных связей с общественностью Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины Лариса Родченко, такую ​​помощь оказал немецкий благотворительный фонд “Гайд”:

“В общем, это около 150 тонн груза, который будет роздан адресно как на Луганщине, так и в Донецкой области.Но на этом мы не останавливаемся и уже сейчас проводим переговоры с представителями посольств Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и Словакии о следующем гуманитарный груз, ведь они тесно сотрудничают с нами на протяжении нескольких лет. Надеемся, что вместе – гражданские и военные, мы преодолеем все социальные проблемы и по максимуму поможем всем, кто в этом нуждается”



Координатор благотворительной организации «Рух за національне та духовне відродження Донбасу «Пліч-о-пліч» Татьяна Кошель рассказала, что гуманитарная помощь включает в себя медицинское оборудование, реанимационные кровати, перевязочные материалы, мебель, строительные материалы, одежду и тому подобное:

“Мы благодарим наших немецких партнеров, которые предоставили возможность доставить в прифронтовые больницы необходимые вещи и оборудование. Также всегда под нашей опекой остаются дети в городах Счастье и Новоайдар. Мы помогаем им регулярно и уже достаточно длительное время. Военные госпитали – еще одно направление нашей помощи. Наша организация занимается ими с 2014-го и обеспечить их всем необходимым – наш приоритет. Еще мы помогаем местному населению, ведь в современных экономических условиях в которых живут люди, эта помощь лишней не будет. Сегодня у нас был большой маршрут, это и детские интернаты в Счастье и Новоайдаре, и отделение Красного Креста и медицинские учреждения. Также посетим и поселки Северодонецкого района, пострадавшие от пожаров. Хотелось бы поблагодарить наших помощников-военных, ведь вместе с ними мы делаем гораздо больше, чем собственными силами”.





Также военные посетили Счастьенскую и Новоайдарскую областные санаторные школы, где передали детям необходимые вещи и мебель.

“Дети нуждаются не только в материальной, но и моральной помощи, – говорит Елена Горбенко, директор Счастьенский областной санаторной школы. – Я работаю здесь уже 10 лет и все это время у меня постоянный лозунг – я верна детям Украины и служу детям Украины. Поэтому с помощью Вооруженных Сил Украины мы вместе воспитываем тех, кто построит будущее, будет жить в очень хорошей, богатой и мирной стране”.



Адресную гуманитарную помощь также получила Счастьенская городская больница и 59-й военный мобильный госпиталь, который расположен в Северодонецке. Груз, который был доставлен в эти лечебные учреждения, будет способствовать улучшению качества предоставления медицинских услуг.

“Спасибо за помощь Минобороне и Генштабу, которые предоставили нам многофункциональные кровати и лекарственные средства, – отметил начальник госпиталя полковник медицинской службы Андрей Телефанко. – Госпиталь мобильный, поэтому здесь предусмотрено специфическое имущество, ведь мы в любое время должны свернуться и переместиться в определенное место. Но больше шести лет госпиталь находится на одном месте, поэтому необходимо улучшать условия лечения и размещения военнослужащих”.



В свою очередь, руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай отметил, что взаимопомощь между военными и гражданскими была и будет всегда:

“В стране уже седьмой год идет война и Луганщина находится на переднем крае, где проходят боевые действия. Наши военные не пускают российских оккупантов и мы невероятно благодарны им за это. Надеюсь, что и в будущем такое сотрудничество будет постоянным, иначе мы врага не победим”.