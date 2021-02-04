Переходный период для Крыма и Донбасса – детали проекта закона

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало проект закона о переходном периоде для оккупированных Крыма и Донбасса. Документ почти на 100 страниц был обнародован на официальном сайте украинского министерства.

Об этом сообщает Диалог

“Переходный период”, согласно данному закону, – это тот, в ходе которого будет осуществлена полная реинтеграция ныне захваченных территорий обратно в состав Украины. Авторы разделили этот период на конфликтный (продолжается сейчас) и постконфликтный.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ

В законопроекте предлагается, что Крым и Донбасс после вывода войск РФ на время перейдут под контроль международных администраций. В этой операции не смогут участвовать представители России и ее союзники из ОДКБ. Международные администрации обеспечат безопасность, порядок на освобожденных Москвой территориях, а также помогут в формировании органов местного самоуправления. Только после полного урегулирования ситуации контроль над Крымом и Донбассом получит Киев.

ЗАПРЕТ НА ПАСПОРТА РФ

Согласно закону, жители оккупированных районов не смогут использовать для пересечения границ Украины российские паспорта, которые Москва незаконно массово выдает на Донбассе и в Крыму. Обладателям паспортов РФ на Донбассе и в Крыму будет грозить ответственность в соответствии с законами Украины, если они попытаются воспользоваться данным документом.

АМНИСТИИ УБИЙЦАМ НЕ ДАДУТ

Согласно законопроекту, под амнистию попадут только те пособники “Л/ДНР”, которые не совершали серьезных преступлений против Украины. Боевики, участвовавшие в войне против ВСУ, а также те, кто пытали пленных, не смогут уйти от правосудия.

ЛЮСТРАЦИЯ ДЛЯ КОЛЛАБОРАНТОВ

Под люстрацию при деоккупации попадут коллаборанты, которые работали на оккупационные власти Донбасса и Крыма, выполняя приказы Москвы. Занимать посты после возвращения Украины они больше не смогут.

УПЦ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПЕРЕИМЕНУЮТ В РПЦ

Согласно закону, конфессии, чье руководство находится в России, должны будут указывать сей факт в своем названии. Так, Московский патриархат в этом случае должны будут переименовать в “РПЦ в Украине”. Кроме того, документ предусматривает постепенный переход оккупированных территорий из рублевой в гривневую зону. Местные выборы там предлагают провести только спустя два года после вывода войск России. Полный процесс интеграции Донбасса и Крыма в Украину, согласно документу, должен занять 25 лет.