Кремль встревожил новый план Украины по Крыму и Донбассу

Глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов прокомментировал новый законопроект Украины по переходному периоду для Крыма и Донбасса. Он обрушился с обвинениями на Киев.

Слова Грызлова были опубликованы российским агентством “ТАСС”, передает Диалог

Новый законопроект Украины, очевидно, не понравился Москве. Грызлов в ответ снова начал обвинять Киев в нарушении минских соглашений, а также “дискриминации и репрессиях” против жителей Донбасса.

“Это односторонний выход из минских соглашений”, – заявил глава делегации России.

Он в очередной раз упрекнул украинские власти в нежелании налаживать прямой диалог со ставленниками Кремля в непризнанных “Л/ДНР”.