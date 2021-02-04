Резников рассказал, в каких правах не будут ограничивать жителей ОРДО

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса могут не бояться наказаний или штрафов за обмену накопленных рублей.

Об этом сообщил министр реинтеграции Алексей Резников в интервью «Левому берегу», передает Донпресс

По его словам, после деоккупации никаких претензий к рядовым гражданам ОРДО, накопившим рубли, не будет.

«Никто его (жителя ОРДЛО, — DonPress) точно не будет ограничивать в этих правах», — заявил Резников.

В то же время если через Украину будут пробовать «пропустить большие объемы рублевой массы», НБУ должен будет на это отреагировать. Это положение будет закреплено в законе о переходном периоде для Крыма и Донбасса.

Кроме того, в течение полугода после начала деоккупации в ОРДЛО и в Крыму должно произойти восстановление обращения гривни: это будет осуществлять Нацбанк «в соответствии с собственными процедурами».

При этом Резников подчеркнул, что у России всегда будет желание вмешиваться в финансовую систему Украины через рублевую интервенцию.