В Минздраве назвали дату начала вакцинации от коронавируса в Украине

Вакцинация от коронавируса начнется в Украине 15 февраля, как только Украина получит вакцину.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире телеканала “Украина 24” .

“У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени“, – уточнил он.

Степанов добавил, что 4 февраля можно ожидать информацию о контракте на поставки вакцин от Covid-19 в 2021 году.

“Как только будет подтверждение, подписание, мы сразу об этом расскажем“, – сказал глава Минздрава.

Он сообщил также, что Украина намерена закупать излишки вакцин у других стран.

“Мы работаем по этому вопросу с разными странами и готовы к такому сотрудничеству, прежде всего с Европейским Союзом. Мы предоставили все наши возможности, мы готовы выкупать. Есть некоторые страны, с которыми мы действительно давно продвинулись по покупке у них тех доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое быстрое, что может быть по поставке таких вакцин, это не ранее конца марта – начала апреля. Подписанного договора на сегодняшний день нет“, – рассказал Степанов.

Как рассказывал “источник”, вакцинация от коронавируса в Украине будет осуществляться по предварительной записи. Есть несколько способов попасть в списки.