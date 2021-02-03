С 5 февраля прекращает работу Станично-Луганская РГА. Ее правопреемница – Счастьенская РГА

В связи с изменениями административно-территориального устройства Украины, образованием и реорганизацией районных государственных администраций, Станично-Луганский районная государственная администрация сложила свои публично-властные полномочия и с 5 февраля 2021 года прекращает свою деятельность.

Об этом предупредили в пресс-службе РГА.

Станично-Луганская райгосадминистрация реорганизуется путем присоединения к Счастьенской (бывшая Новоайдарская) райгосадминистрации. Правопреемником Станично-Луганской райгосадминистрации становится Счастьенская райгосадминистрация.



“Несмотря на то, что выборы осенью 2020 года в территориальных громадах на территории Станично-Луганского района не состоялось, сельские, поселковые советы, находящихся в центрах новых ОТГ, то есть, Нижнетепловский сельский, Станично-Луганский поселковый и Широковский сельский совет продолжают выполнять полномочия предоставленные им законом “О местном самоуправлении в Украине” и обязаны начать выполнять полномочия, которые ранее выполняли райгосадминистрации.

Тот формат, в котором действовали советы до 2021 года, не соответствует действующему законодательству, так как вышеуказанные советы должны сверхсрочно привести штатное расписание и структуру советов в соответствие настоящему и создать финансовые органы и органы управления образованием, культурой, спортом и т.д. К тому же еще 15 января председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел совещание с председателями территорий (сельских, поселковых советов), где предоставил разъяснения и предложил механизм, как действовать в условиях, когда не состоялись выборы в местные советы , а сельские, поселковые военно-гражданские администрации еще не созданы”, – сказано в сообщении.



Так, 29 января Нижнетепловский и Широковский советы провели сессии, в ходе которых были приняты решения о создании финансовых органов и других органов управления громадой. 3 февраля состоялась сессия Станично-Луганской поселкового совета, в ходе заседания которой были приняты соответствующие решения о создании органов управления.



Таким образом, с 1 января все полномочия, которые ранее выполняла Станично-Луганская райгосадминистрация, а это в первую очередь управление образованием, учреждениями культуры, спортивными заведениями, учреждениями социальной защиты, медицинскими учреждениями, админуслуги (содержание школ, детских садов, домов, библиотек, спортивных сооружений, больниц и амбулаторий), перешли к сельским, поселковым советам, которые определены центрами территориальных громад.



По всем вопросам, которые возникают у жителей громад о получении образовательных, культурных, медицинских, спортивных, административных, социальных услуг следует обращаться в руководство Нижнетепловского, Станично-Луганского, Широковского советов.