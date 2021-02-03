За минувшие сутки на Луганщине от осложнений COVID-19 умерли трое граждан

Лабораторно подтверждено 61 новый случай COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – семнадцать Рубежное – два, Северодонецк – двадцать семь, Меловской район – три, Попаснянский – четыре, Сватовский – два, Старобельский – шесть.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 037 человек.

Из них выздоровели – 12054 (180 за последние сутки); лечатся – 1580 (217 – стационарно, 1363 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 518 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 465.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 52-летний и 58-летний мужчины из Лисичанска; 82-летняя женщина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 403 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 15,1%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 февраля (09:00) в Украине 1227164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 089 летальных, 1045473 лица выздоровели. Всего проведено 6299699 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3285 новых случаев; летальных – 165; осуществлено 43643 тестирования; выздоровела 10101 человек.