На Донбассе после деоккупации могут установить администрацию ООН

В законопроекте «О государственной политике переходного периода», разработанного командой юристов Минреитеграции, указано, что спустя шесть месяцев с момента деоккупации на Донбассе создаются переходные государственные, военно-гражданские и международные переходные администрации. То есть в профильном ведомстве рассматривают вариант установить мандат Международной миссии ООН – международную администрацию.

Об этом рассказал в интервью “Левому берегу” вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Мы не знаем, как закончатся те или иные переговоры, каким будет финальное решение. У нас международный вооруженный конфликт, который начала РФ, между сторонами нет доверия. Часто наличие международного мандата помогает ускорить мирную, безопасную реинтеграцию. Поэтому мы говорим, что существуют различные варианты, в том числе и создание международной администрации. Таким образом, мы не связываем руки переговорным группам, которые будут действовать сегодня, завтра или послезавтра в рамках тех или иных форматов”, – рассказал министр.

Он отметил, что к работе в международной администрации запрещено допускать представителей РФ и стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

“Поскольку Россия нами прямо называется государством-агрессором, то, конечно, её представители не могут быть в составе миротворческих сил. Страны из ОДКБ занимают пророссийскую позицию, в том числе публично на различных площадках – в ООН, ПАСЕ и прочих, они официальные военные союзники. При всем уважении, но мы не сможем доверять их делегатам-военным в рамках международной миссии”, – резюмировал чиновник.

Отметим, что в состав организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.