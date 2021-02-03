“Не нужно строить иллюзий”: Резников рассказал, какой промежуток времени займет полная реинтеграция Донбасса

Полноценный возврат временно оккупированных территорий Донбасса в экономическое, ментальное поле Украины займет минимум одно поколение. То есть примерно 25 лет.

Об этом в интервью “Левому берегу” сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Здесь мы исходим из международного, того же хорватского опыта. 25 лет назад в Хорватии закончилась война, но полноценная реинтеграция, как они сами считают, не завершилась: как минимум, продолжается разминирование территорий, как максимум – сами хорваты говорят о незавершенной ментальной реинтеграции. Вот и мы говорим, что процесс возврата минимально займет 25 лет. И мы должны честно в этом себе признаться, не нужно строить иллюзий, мол, завтра мы вернем временно оккупированные земли и сразу всё решим, проведём реинтеграцию. Нет, не проведём. Там люди уже семь лет живут под влиянием очень мощной пропаганды. С её последствиями нам придётся как государству жить и бороться”, – сообщил министр.

Напомним, ранее Алексей Резников назвал сумму имущественного ущерба от войны на Донбассе.