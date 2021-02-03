Врачи час бились за его жизнь: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе, фото

На Донбассе погиб украинский военный, старший матрос Дмитрий Власенко, которого в районе села Шумы 2 февраля тяжело ранил российский снайпер.

Как сообщает блогер и ветеран войны на Донбассе Анатолий Штефан “Штирлиц” в своем Telegram-канале, побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть – ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил более трех лет. Побратимы запомнили его как искреннего, честного и доброго человека, мужественного воина, который всегда готов подставить плечо.

Погибшему было 38 лет, на Николаевщине у него остались родители.

Как сообщал “источник”, в конце января на Донбассе погиб морской пехотинец Александр Отрепьев. Военный родом из Николаева умер от пули снайпера боевиков.