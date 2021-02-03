Резников: Украина потеряла на Донбассе порядка 120 млрд долларов

По разным оценкам, Украине российская агрессия на Донбассе нанесла порядка $120 млрд имущественного ущерба, а по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около $22 млрд.

Об этом в интервью “Левому берегу” заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Всё это – приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны – факт. При этом у нас в стране никто не может ответить на вопрос: сколько у нас осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории и какой ущерб нанесен от его отчуждения? Я уже молчу о частном”, – отметил чиновник.

Алексей Резников добавил, что для восстановления Донбасса после его деоккупации будут искать различные источники, в том числе и западное инвестирование.