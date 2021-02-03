Нардеп из “Слуги народа” засветила в Раде телефон с пикантной надписью: эксклюзивные фото

Народный депутат от партии “Слуга народа” Алина Загоруйко, которая ранее пришла в Верховную Раду с дорогой брендовой сумкой за 1 418 евро, на заседании парламента в среду, 3 февраля, показала телефон с пикантной надписью.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Как видно на снимках, на телефон Загоруйко надет чехол нежно-розового цвета, на задней части которого нанесены четыре буквы “СЧКА”, что является зашифрованным словом “с*чка”.

Как сообщал “источник”, ранее Алина Загоруйко пришла в Верховную Раду в пикантном наряде – в облегающем бордовом платье, которое подчеркивает фигуру. Загоруйко общалась с другими нардепами, которые не могли отвести свой взгляд от нее. Взгляд мужчин был прикован к интересному наряду.