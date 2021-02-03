В ЛОВГА говорят, что на первом этапе 6251 житель области должен получить вакцину от коронавируса

Более 6200 жителям Луганщины должны сделать прививки против коронавируса на первом этапе вакцинации, на втором – еще почти 20 000.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации



Министерством здравоохранения Украины определено, что на первом этапе вакцинации подлежат работники мобильных бригад, медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирусом, а также те, кто проводит лабораторные исследования, работники системы экстренной медицинской помощи, и некоторые другие категории.



Всего в области это 6251 человек. Об этом сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов. Более 75% из них уже согласны на проведение прививки.

На втором этапе будут вакцинировать работников звена первичной медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, системы общественного здоровья, социальной сферы, а также людей в возрасте от 80 лет. В области это 19 990 человек. Почти 60% из них уже согласились на вакцинацию.