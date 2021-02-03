В Марковской ОТГ продолжаются работы по восстановлению уличного освещения

После окончания процедуры объединения к уже созданной Марковской ОТГ присоединились территории бывших Кабычевского, Просянского, Гераськовского и Краснопольского сельских советов. И сейчас в селе Высочиновка работники КП «Марковский коммунальщик» приводят в надлежащее состояние уличное освещение.

Об этом сообщает пресс-служба Марковской территориальной громады.

В частности, проводится проверка электропроводки и замена ламп.

Значительно облегчает работу коммунальщиков соответствующая спецтехника, приобретенная Марковским поселковым советом в прошлом году. Для подъемника ВИПО 18-01 ежедневно находится работа.