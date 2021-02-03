Еще шестеро жителей Луганщины стали жертвами интернет-мошенников

Мошенничество в Интернете приобретает все большие масштабы. За минувшие сутки мошенники обманули 6 жителей области на сумму 35 тысяч гривен по схеме «Интернет-мошенничество».

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.



Так, жительница Северодонецка разместила объявление на сайте «OLX» о продаже товара, после чего с ней связался потенциальной покупатель и выразил намерение приобрести товар. Аферист прислал женщине ссылки, чтобы она ввела реквизиты своей банковской карты для оплаты, после чего с ее карточки были снять средства.

Житель Лисичанска договорился с владельцем объявления на сайте «OLX» о приобретении товара, после чего продавец также направил сообщение со ссылкой для оплаты. Мужчина перешел по указанной ссылке, ввел реквизиты карты, через некоторое время деньги были сняты, а связь с продавцом исчезла.

А жители пгт Белокуракино., г. Северодонецк, Рубежное и Счастье перечислили предоплату аферистам за покупки, но товар так и не получили.



Как уберечься от мошенничества при купле – продаже товаров в Сети:

❌ не оплачивает счета на незнакомых ресурсах! Будьте внимательны, это могут быть сайты-подделки!

❌ покупки в сети нужно отправлять-получать наложенным платежом! Помните, большинство мошенников обычно не соглашаются на такое предложение, ведь такой метод защищает продавца и покупателя от возможного обмана

❌ никому не отдавайте реквизиты карт

❌ не разглашайте коды от банка, которые вам приходит в сообщении